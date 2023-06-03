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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قرينة الرئيس الأمريكي تزور منطقة أهرامات الجيزة الأثرية

بوابة الوفد الإلكترونية

 على هامش زيارتها الرسمية الحالية لمصر، قامت السيدة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي، بزيارة منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، وكان في استقبالها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي قدم شرحًا لها أثناء زيارتها لهرم خوفو من الخارج، ومنطقة البانوراما، وأبو الهول.

 

 كما حرصت بايدن على التقاط الصور التذكارية لها في المنطقة الأثرية، وأعربت عن سعادتها بهذه الزيارة، وإعجابها بأهرامات الجيزة وأبو الهول، وفي نهاية الزيارة قدم الوزير لقرينة الرئيس الأمريكي هدية تذكارية عبارة عن مستنسخ لقلادة فرعونية.

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