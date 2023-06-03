السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ .. يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس، تزامنا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث ظهرت النتيجة في بعض المحافظات.

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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الآن

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.. ادخل على هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ 2023 : 

 

ومن الممكن أن تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 كفر الشيخ ، عبر منصة امتحانات مصر، التي تقوم بتقديم خدمة التعليم وتقديم كل ما يخص المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ:

استعلم الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 كفر الشيخ ، عبر منصة امتحانات مصر، التي تقوم بتقديم خدمة التعليم وتقديم كل ما يخص المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

امتحانات الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023:

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023 بمحافظة كفر الشيخ ، تقدم بوابة الوفد الإلكترونية خلال السطور الآتية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالإضافة لكل ما يخص نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في جميع إدارات كفر الشيخ التعليمية والتي جاءت على النحو الآتي:

 

 امتحانات الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ 2023

وتعمل مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات على تصحيح أوراق الإجابة، والمراجع ورصد الدرجات، وعقب ذلك سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023  خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم إتاحتها في المدارسة وعلى البوابة الإلكترونية لكل محافظة.

 

وسنقدم لكم فيما يأتي خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عبر رابط البوابة الإلكترونية.

 

البداية يدخل الطلاب على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

 

 - ثم يقوم الطلاب باختيار المرحلة التعليمية.

  • يضغط الطالب على الصف الثالث الإعدادي.
  • يختار الطالب الفصل الدراسي الثاني.
  • يختار الطالب بعدها امتحانات العام الدراسي 2023.

 

 - ثم يملئ الطالب البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

 

 - انقر على الاستعلام، وانتظر لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في حال اعتمادها رسميًا.

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