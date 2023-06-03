الشرقية تُنظم معرض للملابس الجديدة بالمجان بكفر صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

أشاد محافظ الشرقية، بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

بينما أوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، قامت الجمعية بالتعاون مع المحافظة بتنظيم معرض للملابس الجديدة بالمجان لخدمة 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى "شنيط الحرابوة - السلامي - أبو شربية - الشعراء الكبيرة - ناطورة - حي النصر" التابعين لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي.

أضاف مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن المعرض تم تنظيمه لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً من محدودي الدخل وذوي الهمم والأرامل والأيتام حيث تم توفير عدد 2500 قطعة ملابس لهم بالمجان وذلك تماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياة كريمة.