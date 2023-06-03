مجلس الشباب المصري بالمقطم يطلق حملة "حقك تنظمي" لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان

بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يطلق المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بدائرة المقطم، حملة بعنوان"حقط تنظمى" يوم الاثنين المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، وذلك لتوفير كافة وسائل تنظيم الأسرة مجانا دون مقابل.

تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بقضايا ومخاطر الزيادة السكانية، وتوفير كل سبل الدعم للمواطنين لمواجهة الزيادة السكانية ذلك من خلال مقار وحدات الصحة التابعة للوزارة، ووسائل التنظيم بالمجان دون أدنى تكلفة إضافة لأهمية الدور التوعوي فى هذا الصدد.

أوضح محمود أسامة السقا، مدير المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري لدائرة المقطم، أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بقضايا ومخاطر الزيادة السكانية، وتوفير كل سبل الدعم للمواطنين لمواجهة الزيادة السكانية ذلك من خلال مقار وحدات الصحة التابعة للوزارة وذلك تحت شعار" تنظيم الأسرة التنشيطية التوعوية الخدمية ".

وقال السقا إن المجتمع المدنى عليه دور كبير فى إيجاد حلول واقعية لقضية الزيادة السكانية، وأن الحملة مستمرة وهى بداية لحزمة من المبادرات فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الحملة تبدأ عملها من منطقة المقطم والأسمرات.

وأضاف السقا، الزيادة السكانية من القضايا التى لا يختلف عليها اثنان، حيث تنعكس على نصيب الفرد فى الناتج القومى، ونصيبه من المشروعات القومية، ومن ثم يجب النزول لأرض الواقع للحديث مع المواطنين فى مختلف ربوع الجمهورية بشأن هذه القضية الحيوية، للوقوف على أبرز النقاط الجوهرية فى القضية وفى نفس الوقت مقترحات الحلول الواقعية من المواطن نفسه الذي يعد أهم محور فى الأزمة السكانية، على أن يكون هناك توافر للجهود وعدم قصر الأمر على هيئة أو وزارة بعينها، فالجميع معني بالقضية الصحة، التعليم العالى، الأوقاف، الشباب، التربية والتعليم، والمجتمع المدنى.