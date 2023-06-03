طالب يسطر نهاية حياته بجرعة زائدة من أقراص المنوم بطما

استقبل مستشفى طما المركزي طالب في السابعة عشرة من عمره يقيم بناحية بندر طما شمال محافظة سوهاج جثة هامدة وأفاد والده بأن نجله المذكور تناول جرعة زائدة من أقراص المنوم حال تواجده بالمنزل لتساعده على النوم لمروره بحالة نفسية سيئة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبد الرحمن . س . ح . س" 17 سنة طالب بالصف الأول الثانوي ويقيم بندر طما جثة هامدة إدعاء تناول أقراص طبية .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده "سيد . ح . س . م" 45 سنة ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله بالمنزل تناول جرعة زائدة من أقراص منوم عن طريق الخطأ لمساعدته علي النوم لمروره بحالة نفسية سيئة مما نتج عنه ووفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .