نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.. ادخل على هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.. تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 بمحافظة الجيزة، محركات بحث جوجل، تزامنًا مع قرب موعد إعلانها.

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة غدًا الخميس الموافق 1 يونيو 2023، وذلك فور انتهاء مديرية التربية والتعليم من إعداد الكشوف النهائية.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

ويمكن لـ أولياء الأمور والطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، على هذا الرابط http://giza.gov.eg/Default.aspx

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح أمس الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية للعام الدراسي، وبلغت نسبة النجاح نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية لهذا العام حسبما أعلنت محافظة الاسماعيلية 80.29 %..

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، 26850 طالبًا وطالبة، ونجح 21294 طالبا وطالبة، وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية: الطالبة سلمى إسماعيل محمد "المركز الأول" بمجموع درجات 279 درجة، والطالب أحمد عماد أحمد "المركز الأول مكرر" بمجموع درجات 279 درجة، والطالبة يقين صلاح فارس "المركز الأول مكرر" بمجموع درجات 279 درجة.

أوائل الشهادة الإعدادية

الطالبة سلمى هاني عبدالمالك من مدرسة فايد الإعدادية بنات.

الطالبة ماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.

الطالبة منة الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي.

الطالبة بسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات ٢.

الطالبة رغد عاطف عطية من مدرسة ٢٤ أكتوبر الرسمية لغات.

الطالبة مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمى لغات.

الطالب عمرو على محمد على من مدرسة المجمع التعليمى لغات.

والجدير بالذكر أن قاما كلا من محافظ الإسماعيلية والدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، بتكريم الموجهين كافة الذين شاركوا في عملية تصحيح وتدقيق أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي الدور الأول الفصل الدراسي الثاني.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية

وانتهت عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2023، بعد أن انطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفترة من السبت 13 مايو 2023 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وانتهت يوم الخميس 18 مايو 2023، ووصلت نسبة النجاح لهذا العام 80.29٪، وأعلنت المديرية، أن عملية التصحيح تمت دقة وعناية لضمان الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتحسين جودة التعليم في محافظة الإسماعيلية.