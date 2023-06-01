وزير الإستثمار السعودى : قطعنا نصف الطريق فى رؤية المملكة 2030

أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي أن المملكة قطعت نصف الطريق فى رؤية 2030 وأن الخطة النصفية للرؤية حققت إنجازات كبيرة تجاوزت المخطط وذلك طبقا لمؤشرات الآداء.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير في المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة الذي تنظمه جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية" كاوست " بالمشاركة مع التايم العالمية.

وأكد الوزير فى الجلسة الحوارية التي أجراها معه البروفيسور تونى شان رئيس جامعة كاوست أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في قيادة التحول المستدام المؤثر.

وأشار إلى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال بعد أن كان 600 مليار وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 40%بعد أن كانت أقل من 10%.

وقال وزير الإستثمار السعودي أن الحكومة السعودية تسير طبقا لرؤية 2030 التى تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالي إلى 7 تريليون ريال وهو إنجاز يضع المملكة فى موقع متقدم بين الدول الكبرى حيث نسعى لمركز متقدم فى مجموعة العشرين.