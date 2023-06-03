أسعار الذهب اليوم السبت

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة خلال تعاملات صباح اليوم، بالمقارنة بسعر بيع وشراء عيار 21 وجنيه الذهب أمس الجمعة.

اسعار الذهب

وننشر أسعار الذهب الآن بالمصنعية في مصر بالتزامن مع سعر الذهب عالميًا، وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية لحظة بلحظة.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم السبت 3-6-2023

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع من جديد صباح اليوم السبت، بقيمة 17 جنيهًا بالمقارنة بسعره أمس الجمعة ليباع الآن في محلات الذهب بسعر 2691 جنيهًا، وفي حالة الشراء يصل إلى 2685 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

انخفض سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية خلال تعاملات صباح اليوم السبت 3 يونيو 2023، بقيمة 15 جنيهًا للجرام الواحد، بالمقارنة بسعر عيار 21 أمس الجمعة، ليصل حاليًا في محلات الصاغة 2355 جنيهًا للبيع، في المقابل 2335 جنيهًا للشراء.

اسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 18 اليوم السبت 3 يونيو 2023

سجل بيع وشراء سعر جرام الذهب عيار 18 بالمصنعية تراجع جديد في محلات الصاغة، بقيمة 13 جنيهًا، بالمقارنة بسعر عيار 18 أمس الجمعة، ليباع صباح اليوم السبت بسعر 2017 جنيهًا، ويصل في حالة الشراء 2001 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يونيو 2023

تراجع سعر جنيه الذهب عيار 21، يزن 8 جرامات، في محلات الصاغة صباح اليوم بقيمة 90 جنيهُا، بالمقارنة بسعر الجنيه أمس الجمعة، ليباع حاليًا في محلات الصاغة، 18840 جنيهًا، وفي حالة الشراء يصل إلى 18680 جنيها.

سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب عالميًا بالدولار تراجع كبير خلال تعاملات بورصة الذهب العالمية، اليوم السبت 3-6- 2023، بقيمة 30 دولار في أونصة الذهب، بالمقارنة بسعر أمس الجمعة، لتباع أونصة الذهب حالًيًا بـ1950 دولارًا و1948 دولارًا في حالة الشراء.

سعر الذهب بالمصنعية في مصر اليوم السبت

تراجع سعر الذهب بالمصنعية في الساعات الأولي من صباح داخل محلات الصاغة في القاهرة والمحافظات، ويذكر أن سعر سعر الذهب بالمصنعية في مصر يختلف من محافظة إلى آخري ومن تاجر إلى آخر بنسبة تتراوح بين 5%: 10% من قيمة المشغولات الذهبية.