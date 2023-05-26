ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم
ارتفع سعر الذهب بشكل مفاجئ اليوم، إذْ حققَّ ارتفاعًا طفيفًا قيمته 15 جنيهًا في عيار 21 وهو من الأعيرة الأكثر انتشارًا في مصر، إذْ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2350 جنيهًا منتصف تعاملات اليوم الجمعة 26 مايو 2023.
شهد الذهب موجة من الانخفاضات وصلت إلى نحو 200 جنيه في سعر الجرام خلال الأيام الماضية وذلك بعد قرار حكومي بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية لمدة ستة أشهر للقادمين به من الخارج وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الذهب في الأسواق المحلية.
وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالآتي:
أسعار الذهب في مصر:
سعر الذهب عيار 21:
سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 2350 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 2685 جنيهًا
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2015 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب في مصر
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 18800 جنيهًا
سعر الذهب عالميًّا
سجل سعر الأونصة عالميًّا 1941 دولارًا