صرف 559 ألف جنيه للأطباء وأسرهم خلال أبريل ومايو

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذى قدمته خلال شهرى أبريل ومايو 2023 للأطباء وأسرهم بمقدار 559 ألف جنيه.

قالت د. إيمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة الاجتماعية إن دعم الأطباء وأسرهم فى أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية هو أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافى والرحلات.

وأضافت د. إيمان سلامة أن موارد دعم الأطباء وأسرهم هى من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة إلى جانب تبرعات الأطباء، وأعلنت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهرى أبريل ومايو دعماً لأبناء الأطباء فى الدراسة لعدد 67أسرة بمبلغ 268 ألف جنيه، ودعماً لعلاج 58 طبيباً بمبلغ 221 ألف جنيه ودعم حالات وفاة بالكورونا بمبلغ 50 ألف جنيه، بالإضافة الى دعم عملية زراعة كبد بمبلغ 20 ألف جنيه.