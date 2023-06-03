نقيب التشكيليين تتحدى القانون وتدعو لإجراء انتخابات

بعد الحكم برفض الطعن بإقامة جمعية عمومية

أعلنت دكتورة ريهام عمران الأمين العام لنقابة التشكيليين فى بيان لها أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 36978 لسنة 76 ق المقامة من أغلبية مجلس إدارة النقابة ضد صفية القبانى نقيب التشكيليين والتى حكمت بوقف تنفيذ قرار النقيبة الباطل بعقد جمعية عمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة لصدور القرار من غير ذى صفة لعدم صدور القرار من مجلس منتخب قام محامى النقيبة بإجراء طعن رقم 45434 لسنة 68 ق بالمحكمة الإدارية العليا حيث رفضت المحكمة طعن النقيبة وتفاجأت ريهام عمران الأمين العام بمنشورات على صفحة النقابة تفيد بتحديد موعد انتخابات جديدة ودعوة أعضاء نقابة التشكيليين لعقد جمعية عمومية لاختيار أعضاء مجلس إدارة للنقابة.

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة التشكيليين عن فتح باب الترشح يوم 28 اكتوبر القادم وحتى 11 نوفمبر ولمدة 15 يوما وإعلان أسماء المرشحين يوم 15 نوفمبر وأكدت عمران فى تصريح خاص لـ الوفد أن ما تقوم به النقيبة صفية القبانى هو ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط كما أنها لا يجوز لها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والمنوط بذلك الاختصاص هو مجلس النقابة المنتخب طبقا للمادة 18 من القانون.

وأشارت عمران انها تقدمت بشكوى إلى مجلس النواب بسبب المقترح المقدم من النقيب صفية القبانى والمعنى بمشروع تعديل قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين رقم 83 لسنة 1976 وتعديلاته رقم 83 لسنة 1983 واللائحة التنفيذية حيث أنه لم يتم استيفاء الإجراءات القانونية له قبل العرض على مجلس النواب حيث أوضحت فى الشكوى أن التعديلات والمقترحات لا بد وان تعرض على أعضاء المجلس المنتخبين والعرض على أعضاء الجمعية العمومية لأخذ موافقتهم وهو ما لم يحدث، كما أن تكرار دعوة النقيبة لعقد أى جمعية العمومية لأى سبب غير قانونيا ويعتبر تحديا للقانون ولأحكام القضاء.

وأضافت عمران انها أعلنت فى بيان لها أن القرار الصادر بإجراء انتخابات باطل لصدوره من غير ذى صفة وطالبت أعضاء الجمعية العمومية والمتعاملين مع النقابة عدم الانسياق خلف الاخبار الكاذبة.