34 لجنة تستقبل الطلاب لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بكفرالشيخ

استقبلت 34 لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بكفرالشيخ9 آلاف 38 طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية، منهم 5 آلاف 518 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، "3 ألاف و 665 طالب، و 1853 طالبة، وعدد طلاب القسم العلمي 3 آلاف و520 ، طالب وطالبة، منهم 2000 طالب بالقسم العلمي، و1520 طالبة.

وجرى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار اليوم، وتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل باللجان والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.

قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية الدكتور عبد الناصر شهاوي، أن طلاب القسم العلمي يؤدون امتحان مادتي الفقه والحديث، وأن هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان، وتهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية لأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

ووجه شهاوي رؤساء اللجان بتوجيه الأعضاء بتوفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مع التشديد على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.