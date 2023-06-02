الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان السيدة چِل بايدن (صور)

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الحمعة، السيدة چِل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة والتي تقوم بزيارة لمصر لمدة يومين.

السيدة انتصار السيسي و جيل بايدن

كتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

وصلت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مصر اليوم الجمعة، في زيارة تستمر لمدة يومين ضمن جولة خارجية تشمل 4 دول.

السيدة انتصار السيسي و جيل بايدن

غردت جيل بايدن عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر فور وصولها القاهرة، موجهة الشكر لقرينة الرئيس: "شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا" ونشرت صورة للقاء.

على الجانب الآخر، ذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان صحفي أمس الخميس، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.

السيدة انتصار السيسي و جيل بايدن

أضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

أوضحت السفارة أن الدكتورة بايدن ستلتقي، خلال الزيارة في مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

السيدة انتصار السيسي و جيل بايدن

لفتت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي ووالدة العروس رجوة آل سيف خلال زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأنظار، ويبدو أن زوجة بايدن أبدت إعجابها بفستان أم العروس.

تفاعل نشطاء مع لقاء أم رجوة وجيل بايدن، مرجحين أن زوجة بايدن أخبرت والدة رجوة أن الفستانين نفس اللون.