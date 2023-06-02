بايدن يتعهد بتوقيع مشروع قانون رفع سقف الدين الأمريكي قريبًا

قد يُوقّع الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، على مشروع قانون لرفع سقف الدين العام يوم السبت 3 يونيو الجاري، حسبما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، قالت جان بيير: "يجب على مجلس النواب ومجلس الشيوخ القيام بدورهما.. وسنعمل معهم بوتيرة سريعة للتأكد من أنه يُمكننا التعاقد معه، ونأمل أن ينقضي الأمر غدًا".

يُشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة، صادق مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي بأغلبية الأصوات على مشروع قانون لرفع سقف الدين القومي.

كما أنه في 25 مايو الماضي، أصبح معروفًا أنه بحلول نهاية عام 2022، تجاوز الدين العام الأمريكي حجم الدين العام الروسي بمقدار 107 ضعفًا، وكان مُعادلاً لإجمالي ديون حكومات أكثر من 13 دولة مدينة.

تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية:

هذا وقد جاء تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية، بعد أشهر من الاختلافات كادت أن تُودي بواشنطن إلى التخلف عن سداد ديونها، وبعد الإقرار تم إرساله إلى الرئيس بايدن للتوقيع عليه.

وقال بايدن إنه "يتطلع إلى توقيع مشروع قانون رفع سقف الدين في أقرب وقت ومُخاطبة الشعب اليوم الجمعة".

يُشار إلى أنه خاض الجمهوريون والديموقراطيون مفاوضات شاقّة بشأن رفع سقف الدين، توصل في ختامها رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي والرئيس الديموقراطي جو بايدن إلى اتفاق أنهى الأزمة.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن عملية إقرار الكونجرس لمشروع القانون حول زيادة سقف الدين الحكومي الأمريكي تجري وفقًا للخطة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض بهذا الصدد، يوم الأربعاء: "سنتعامل مع سقف الدين الحكومي. أعتقد أن كل شيء يأتي وفقًا للخطة".

وكانت اللجنة المختصة في مجلس النواب قد وافقت على طرح مشروع القانون حول زيادة سقف الدين على التصويت.

ومن المُتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القانون يوم 31 مايو. ثم سيُصوت عليه مجلس الشيوخ، وستتم إحالته إلى الرئيس بايدن للتوقيع عليه.

وكان بايدن قد دعا مجلسي الكونجرس لتأييد مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه بين البيت الأبيض والكونجرس الأسبوع الماضي بعد مشاورات صعبة.