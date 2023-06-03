جبل راشمور.. عرفان صخري بـ 4 رؤساء (شاهد)

جبل راشمور هو موقع تاريخي ووطني يقع في ولاية ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد رمزًا قويًا للتاريخ الأمريكي، حيث يضم تماثيل ضخمة لوجوه أربعة من أعظم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، جورج واشنطن، توماس جيفرسون، ثيودور روزفلت، وأبراهام لينكولن.

تصميم المعلم الوطني الشهير على يد النحات غوتزون بورغلوم

وتم تصميم هذا المعلم الوطني الشهير على يد النحات غوتزون بورغلوم، الذي بدأ العمل على المشروع في عام 1927 واستمر حتى عام 1941، وتم اختيار هؤلاء الرؤساء بناءً على إسهاماتهم الهامة في تاريخ الولايات المتحدة وقيادتهم للأمة خلال فترات حاسمة.

جورج واشنطن (1732-1799)، الرئيس الأول للولايات المتحدة، يُعتبر مؤسس الأمة وقائد الجيش الثوري الذي حقق الاستقلال عن بريطانيا.

بينما توماس جيفرسون (1743-1826)، الرئيس الثالث، كان مؤلف إعلان الاستقلال ومؤسس جامعة فيرجينيا.

وبالنسبة لـ ثيودور روزفلت (1858-1919)، الرئيس السادس والعشرين، كان قائدًا حاسمًا ومؤثرًا في توسيع السياسة الخارجية للولايات المتحدة ومدافعًا عن حماية البيئة.

وأخيرًا، أبراهام لينكولن (1809-1865)، الرئيس السادس عشر، قاد البلاد خلال الحرب الأهلية وأصدر إعلان التحرير الذي أنهى العبودية.

يزور ملايين السياح من جميع أنحاء العالم جبل راشمور

ويزور ملايين السياح من جميع أنحاء العالم جبل راشمور كل عام للاستمتاع بمشاهدة هذا العمل الفني الهائل والتأمل في التاريخ الأمريكي، ويُعتبر جبل راشمور مثالًا رائعًا على النحت الصخري والإبداع الفني، ويظل رمزًا للقيم الأمريكية والتضحيات التي قدمها قادة الأمة.

وبالإضافة إلى التماثيل الضخمة للرؤساء الأمريكيين الأربعة، يوفر جبل راشمور تجربة تعليمية وثقافية للزوار من خلال المركز الزائرين والمتحف الذي يقع بالقرب من الموقع، ويمكن للزوار معرفة المزيد عن تاريخ الولايات المتحدة والرؤساء الذين تم تكريمهم على الجبل، بالإضافة إلى العملية الفنية والتقنية التي استخدمت لنحت هذه التماثيل الهائلة.

ويعتبر جبل راشمور أيضًا نقطة جذب للأنشطة الخارجية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة والتنزه والتخييم في المنطقة المحيطة، وتوفر حديقة جبل راشمور الوطنية العديد من المسارات المختلفة للمشي لمسافات طويلة والتي تتيح للزوار اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البرية المحلية.

ويعكس جبل راشمور الإرث الثقافي والتاريخي للولايات المتحدة الأمريكية ويمثل تكريمًا للقادة الذين ساهموا بشكل كبير في تشكيل الأمة، ويعتبر هذا المعلم الوطني تذكيرًا دائمًا بالقيم الأمريكية والمثل العليا التي يسعى الشعب الأمريكي لتحقيقها.