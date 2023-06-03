السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق بعد انخفاضه

الذهب اليوم
الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا اليوم السبت في بدايةالتعاملات، إذ انخفض سعر الذهب الآن عيار 24 بنحو 5 جنيهات، كما انخفض سعر الذهب الآن عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، 5 جنيهات أيضًا.

تراجع أسعار الذهب اليوم:
سعر الذهب الآن عيار 24:

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 بنهاية التعاملات مسجلًا 2703 جنيهات، وكان بتعاملات أمس 2708 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 21:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بنهاية التعاملات 2365 جنيهًا، وكان بتعاملات أمس 2370 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18:
كما تراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 بنهاية التعاملات مسجلًا 2027 جنيهًا، وكان بتعاملات أمس 2031 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم:

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم  18920 جنيهًا، وكان بتعاملات أمس 18960 جنيهًا.


 

 

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