أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق بعد انخفاضه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا اليوم السبت في بدايةالتعاملات، إذ انخفض سعر الذهب الآن عيار 24 بنحو 5 جنيهات، كما انخفض سعر الذهب الآن عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، 5 جنيهات أيضًا.

تراجع أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب الآن عيار 24:

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 بنهاية التعاملات مسجلًا 2703 جنيهات، وكان بتعاملات أمس 2708 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 21:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بنهاية التعاملات 2365 جنيهًا، وكان بتعاملات أمس 2370 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18:

كما تراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 بنهاية التعاملات مسجلًا 2027 جنيهًا، وكان بتعاملات أمس 2031 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم:

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم 18920 جنيهًا، وكان بتعاملات أمس 18960 جنيهًا.



