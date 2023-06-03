في ذكرى الكابتن صالح العمدة.. السفيرة منال عبدالدايم تشارك فى دورة كأس القنصلية في ميلانو

رصد إبراهيم يونس، نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، أمين عام برنامج إعداد المهاجر، أجواء البهجة والسعادة خلال اللقاء السنوي لأبناء الجالية المصرية في دورة كأس القنصلية في ميلانو.

وقال: "في حضور متميز ومشاركة كبيرة، أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية دورة كأس القنصلية السنوية، والتي بدأت في تمام التاسعة صباحًا".

وقد حرصت السفيرة منال عبدالدايم، القنصل العام لمصر في ميلانو، على حضور الدورة السباعية التي أقيمت في ظل مهرجان رياضي عظيم ينظمه "مجموعة تحالف من أجل مصر" بأعضائه البارزين، إلهامى إبراهيم، وأحمد صابر، وسيد الأشول، وعمر عتريس، ومنال زيدان.

إضافة إلى جمعية لوتس، والقائمين عليها، سناء مغازى، وأشرف النجار، ووفاء القصرى.

وقد شارك في دورة كأس القنصلية بميلانو 16 فريقًا، يمثلون المصريين في مدن مختلفة بالشمال الإيطالي، وعلى رأسهم مدن ميلانو وتورينو وبيرغامو.. إلخ.

بدأت مراسم الدورة الرياضية بالسلام الجمهوري، في حضور كبير لأبناء الجالية المصرية، وسط استعداد رائع للفرق المصرية بالشمال الإيطالي، إذ كانت المباريات الأولى قوية وسريعة، يميزها المهارات الفردية التى شاهدناها من خلال المنافسات بين فرق المجموعات الأربعة المشاركة.



وقد شاركت مدينة تورينو بفريقين، أحدهما فريق الجالية المصرية بتورينو، والثاني فريق المرحوم صالح العمدة، الذي تأسس بجهود أصدقائه ومحبيه في مدينة تورينو وميلانو.

كما تألقت فرق أخرى تمثل مدن إيطالية ومحافظات مختلفة بالشمال الإيطالي، جميعهم يمثلون الجالية المصرية في أقاليم مختلفة.

قضت الجالية المصرية بالشمال الإيطالي يومًا رياضيًا بهيجًا بين التألق والاحتفال الجميل والتعارف والتكريم، تميزت فيه المباريات بالأداء السريع والجيد والإمكانات والمهارات الفنية الكبيرة،

فجاء نجاح الدورة الرياضية السادسة وتألق الفرق المشاركة بالروح الرياضية العالية والفريدة، ليسجل بذلك إضافة كبيرة للكيانات المنظمة "مجموعة تحالف من أجل مصر" وجمعية "لوتس" بميلانو،

هذا التنظيم الجيد، الذي جمع بين أبناء مصر في مدن الشمال الإيطالي.



ومن جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم يونس، نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، وأمين عام برنامج إعداد المهاجر بالبيمونتي في الشمال الإيطالي، عن سعادته لإقامه الحدث الرياضي الكبير وسط حفاوة واستقبال أعضاء الجالية المصرية بإيطاليا، وفرحة الجميع بالمشاركة.

فقد جاء في المرتبة الأولى وحصل على كأس القنصلية فريق "دهمشة 1".

وجاء في الترتيب الثاني وحصل على كأس المرتبة الثانية فريق "نانسي".

ثم قامت السفيرة منال عبدالدايم، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ميلانو، بتسليم الجوائز والكؤوس للفائزين وتقديم التهنئة والتحية لجميع المشاركين، معربة عن سعادتها وامتنانها بتواجدها بين أبناء مصر، تبادلهم البهجة والسعادة، مرددين السلام الوطني وشعار القيادة الحكيمة لمصرنا الغالية "تحيا مصر".

وقدم الدكتور يونس - تورينو - الشكر لجميع المشاركين والمنظمين والقائمين على المهرجان الرياضي والمتعاونين مع الجمع الكبير والفرق المشاركة.

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