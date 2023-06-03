الزمالك يواجه شبح الغياب عن دوري أبطال أفريقيا

يمر الزمالك بموسم عصيب وكارثي على كافة المسابقات التي شارك فيها في الموسم الحالي، ما بين سوء نتائج وفقدان المنافسة على الألقاب.

تداعيات المستوى الكارثي الذي يقدمه الزمالك على مدار الموسم الحالي ربما ستمتد إلى الموسم المقبل، إذ يواجه الزمالك شبح عدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، حال عدم تواجده في وصافة الدوري التي تشهد صراعًا بين بيراميدز وفيوتشر.

بيراميدز فض الاشتباك مع فيوتشر على وصافة نوعًا ما بعد فوزه في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، بهدف سجله مصطفى فتحي، ليحافظ بيراميدز على المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويليه فيوتشر بفارق سبع نقاط.

الزمالك يأتي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة جمعهم من 14 انتصارًا و8 تعادلات و7 هزائم.

5 نقاط فاصلة:

خمس نقاط فاصلة تطيح بآمال الزمالك من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، إذ يحتاج بيراميدز لهذه النقاط لحسم وصافة الدوري المصري وبالتبعية المشاركة في الأميرة السمراء للمرة الأولى، من دون النظر على نتائج الزمالك في الأسابيع المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

وبالنظر إلى جدول الدوري سنجد أن الزمالك يمتلك 50 نقطة حتى الآن وفي حالة فوزه في مبارياته الخمسة المتبقية سيرفع رصيده إلى النقطة 65، بينما يمتلك بيراميدز 61 نقطة حتى الآن ويبتقى له نفس عدد مباريات الفريق الأبيض، ما يعني أن الكرة في ملعب بيراميدز لا الزمالك.

يواجه الزمالك منافسه الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في الثامنة مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، بينما يواجه بيراميدز نظيره فاركو في اليوم التالي.

الزمالك والكونفدرالية:

تعود آخر مرة شارك فيها الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية بصورة مباشرة في نسخة 2017/18، ذلك حينما أنهى مسابقة الدوري المصري في المركز الرابع.