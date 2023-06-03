انتصار السيسي نجمة حفل زفاف الأمير الحسين.. البساطة والاحترام السر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات، بعد حضور انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وابنته آية، مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة آل سيف.

انتصار السيسي

انتصار السيسي تقدم التهاني لولي العهد الأردني:

حرصت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وابنتها آية على تقديم التهنئة للأمير الحسين ولي العهد الأردني، بعد عقد قرانه على رجوة آل سيف، وظهرت السيدة الأولى وهى ترتدي فستان أزرق طويل محتشم اتسم بالرقة والهدوء مع مكياج بسيط، أما عن نجلتها فقد ارتدت فستان بيج اللون هادي واعتمدت مكياجًا بسيطًا عكس ملامح وجهها الجميل.

انتصار السيسي

آية السيسي

رواد السوشيال ميديا يتغزلون في انتصار السيسي وابنتها:

تغزل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في انتصار السيسي وابنتها آية، موضحين أن إطلالتهم تميزت بالرقي والحشمة وشرف كبير لتمثيل مصر في الخارج، وقال أحد الرواد: "والله أفضل نموذج للست المصريه حاجة منتهى الشياكة والرقي والاحتشام، سيدة مصر الأولى".

وأضاف آخر: "الصورة تتحدث عن نفسها.. وعنوانها العريض، الاحترام والوقار.. حرم السيد الرئيس، وابنته، فى حفل زفاف، ولى العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله".

وقالت متابعة عبر تويتر: "جميلة الجميلات هى بنت القائد حبيبنا السيسي في عقد قران وحفل زفاف ولي عهد الأردن اتنين قمرات كانوا منورين في وسط حريم زعماء العالم كانت مصر وبس".

انتصار السيسي

انتصار السيسي

انتصار السيسي

انتصار السيسي

انتصار السيسي تستقبل جيل بايدن:

استقبل انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارتها لمصر الممتدة ليومين، وظهرت انتصار في المطار بإطلالة راقية ومحتشمة، إذ ارتدت بدلة موحدة اللون، واعتمدت مكياجًا بسيطة وخفيف الشكل، والتقطت مجموعة من الصورة تعبر عن سعادتها بحضور جيل إلى مصر.

وقالت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

انتصار السيسي

انتصار السيسي