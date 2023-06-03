أيتن عامر تجذب الأنظار بالكاجوال مع حركات عفوية (صور)

خضعت الفنانة أيتن عامر لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر تجذب الأنظار بالكاجوال مع حركات عفوية

بدت أيتن عامر بإطلالة "كاجوال" جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية بنطال باللون "الأصفر" ونسقت معه تي شيرت أبيض، صمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بنظارة شمسية وحذاء أسود، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت أيتن عامر تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النبيتي في الشفاه.

أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر بديلة درة



ويشهد الموسم الجديد لمسرحية حتى لا يطير الدكان دخول الفنانة آيتن عامر بديلة للفنانة درة والتى قدمت الموسم الأولى منها العام الماضي على مسرح محمد العلى، وبدأت آيتن فى الترويج للمسرحية وللشخصية التى تقدمها وتدعي "زبدة" عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.