مصر تفوز بمقعد فى المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)

فازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني بمقعد بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، لمدة أربعة أعوام من عام 2023 وحتى عام 2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بالدورة الـ 19 للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية والمقامة حاليًا بمقر المنظمة في العاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة ١٦٣ دولة ويتزامن هذا الفوز مع الاحتفال بمرور 150 عامًا على إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO-IMO)، وكذلك مع إطلاق المبادرة الدولية للإنذار المبكر للجميع والتي تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر التغيرات المناخية.

مصر تحقق إنجازًا دوليًا جديدًا:

لواءهشام طاحون رئيس الهيئة العامة للارصاد الجوية

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن هذا الإنجاز الدولي الجديد يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ضوء جهود الدولة المستمر لدعم قطاع الطيران المدني في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، هذا وقدم سيادته التهنئة لجميع العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة السيد الملاح هشام طاحون، رئيس مجلس الإدارة، على دورهم الفعال وجهودهم الكبيرة والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز العالمي الجديد، موضحًا أن فوز مصر بهذا المقعد يأتي عقب الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية من خلال التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خصوصًا خلال مؤتمر الأطراف المعنيين بتغير المناخ (COP27) والذي أقيم مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ، وكذلك بعد حشد تأييد الدول الأعضاء خلال الاجتماعات التي تمت بجامعة الدول العربية خلال شهر مايو الماضي، مما يؤكد الدور الريادي والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمي والدولي في مختلف المجالات خصوصًا في مجال الأرصاد الجوية.

كما أن هذا الفوز يعد حدثًا مهمًا لجمهورية مصر العربية، إذ يتيح لها المشاركة في صناعة القرار داخل المنظمة وضمان مصالح مصر الاستراتيجية في مجال الطقس والمياه على المستوى الدولي.

ومن أبرز الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية هو إنشاء متحف للأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، والذي يضم مجموعة فريدة من السجلات المناخية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام وكذلك أجهزة الرصد الجوي التي تم استخدامها في مجال القياسات الجوية عبر الزمن. وقد لاقى هذا المتحف الإشادة والإعجاب من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وقامت بإتاحة جولة افتراضية بداخله على الموقع الخاص بها لتحذو بحذوه سائر دول العالم الأعضاء بالمنظمة.

جدير بالذكر أن مصر تعد من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنذ بداية عمل المنظمة تعتبر مصر من أهم الأعضاء الفاعلين بالمنظمة من بين 197 عضوًا.