الجمعة 02 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

سيدة أمريكا الأولى في جولة داخل الجامع الأزهر.. صور

جانب من زيارة جيل
جانب من زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر

 اصطحب رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور سلامة داود، اليوم الجمعة، جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيدة أميركا الأولى، في جولة داخل الجامع الأزهر.

 زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر:

 وأظهرت الصور التي نشرها الأزهر الشريف، من زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر، سيدة أمريكا الأولى وهى تضع غطاء الرأس احترامًا للتقاليد الإسلامية.

زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر

 ونشرت صفحة الأزهر الشريف، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددًا من الصور من زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر، وكتبت: "أ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يصطحب السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، في جولة داخل الجامع الأزهر".

زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر
زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر
زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر
زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر

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