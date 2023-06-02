الرئيس الأوكراني يشتكي من قلة أنظمة باتريوت وصواريخها

لا تستطيع “كييف” الحصول على العدد الكافي من أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي وصواريخها، هكذا اشتكى الرئيس الأوكراني، “فلاديمير زيلينسكي”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في أعقاب لقائه برئيس إستونيا، آلار كاريس، في كييف، يوم الجمعة: "نحن نرى العدد من أنظمة "باتريوت" الذي ستكون الأمور صعبة بدونه، ومُهمتنا ليست إصابة 70 أو 75% من الأهداف، بل 100%".

وتابع: "هذا هدف طموح، لكنه صعب جدًا، لأن هناك طابورًا للحصول على أنظمة "باتريوت" والصواريخ لها. وهناك نقص كبير فيها".

تزويد كييف بأنظمة باتريوت:

وأضاف أن التحالف الأوروبي لتزويد كييف بأنظمة "باتريوت" لا يزال في المرحلة الأولية من تشكيله.

وكان الرئيس الأوكراني يدعو لتشكيل مثل هذا التحالف خلال قمة الجمعية السياسية الأوروبية يوم 1 يونيو.

وأكد أنه "كانت لدينا مباحثات هامة جدًا بهذا الصدد مع ألمانيا والدنمارك وهولندا، وتحدثنا مع قادة الاتحاد الأوروبي أيضًا".

يُذكر أن أوكرانيا حصلت حتى الآن على بطاريتين من أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، قدمتهما الولايات المتحدة وألمانيا.

من ناحية أخرى، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من كوريا الجنوبية تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.

جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية، حيث تابعت الصحيفة أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عقد أول اجتماع مباشر له مع زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما اليابانية، 21 مايو الجاري، وتم ترتيب المحادثات بناء على طلب زيلينسكي، وقد أفادت الإدارة الرئاسية لجمهورية كوريا الجنوبية أن يون سوك يول، وعد كييف بمساعدات إضافية، لا سيما معدات إزالة ألغام وسيارات إسعاف. كما أصبح معروفًا أن زيلينسكي سلم إلى رئيس كوريا الجنوبية قائمة بعناصر المساعدة المطلوبة، وهي من الأسلحة غير الهجومية.

وقال زيلينسكي: "أعلن أن هناك بعض القيود فيما يتعلق بدعم الأسلحة. ومع ذلك، أعتقد أن مبادئ كوريا الجنوبية هذه لا ينبغي تطبيقها على أنظمة الدفاع وحماية شبكة الطاقة التي لا توفرها كوريا الجنوبية بعد، حيث أن أنظمة الدفاع الجوي ليست أسلحة، وإنما معدات دفاعية بحتة. ولاستعادة أوكرانيا، نحتاج إلى (درع للسماء)، نُريد حقًا أن تدعمنا كوريا الجنوبية في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، هناك نظام إنذار مُبكر يُحذر من الضربات الجوية الروسية، وفي هذه المنطقة نحتاج المساعدة من كوريا الجنوبية".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا "مثل كوريا الجنوبية قبل 70 عاما، والتي كانت تحتاج إلى مساعدة الدول الأخرى، وبُفضل ذلك ولدت كوريا حُرة وديمقراطية ومُزدهرة" على حد تعبيره.

وقد طلبت أوكرانيا مرارًا وتكرارًا من كوريا الجنوبية مساعدتها بالأسلحة، إلا أن سيول تُواصل التمسك بموقف استحالة تزويد كييف بالأسلحة الفتاكة، رغم أنها قدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا.