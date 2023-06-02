توريد 58 ألف طن قمح بالشون والصوامع بنسبة تخطت 124% من المستهدف

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والصوامع حتى الأمس ١٢٤% من المستهدف، بما يعادل ٥٨٠٠٣.٥٦١ طن مما يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى.

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر.

في هذا الصدد فقد وجهت محافظ دمياط بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد أى معوقات والعمل على حلها فورًا.

جدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت ٣١٠٠٢ فدان وتم تحقيق نسب كبيرة فى تحقيق المستهدف بالمقارنة مع العام الماضي.