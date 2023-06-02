الزراعة تكشف مدى خطورة مبيد الإثريل على صحة الإنسان

سلط الإعلامي محمد موسى الضوء على ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رش المانجو بمبيد مسرطن لتسريع نموها بعد سقوط المحصول في بعض المزارع بفعل قوة الرياح.



وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الذي أكد أن مبيد الإثريل، هو مبيد معترف به دوليًا من قبل الولايات المتحدة، ولا يشكل أية خطورة على صحة الإنسان، مؤكدًا أنه يتم استخدامه في دول كبرى.



وأضاف الدكتور فهيم، أن مبيد الإثريل، يتم استخدامه لرش محصول العنب في فترة معينة من عمر المحصول، وليس بعد نضجه، وهو يمنح العنب لونه.

