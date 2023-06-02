سميرة سعيد تطرح "إنسان آلي" قريبا

تستعد الديفا سميرة سعيد ، لطرح أغنية جديدة بعنوان “انسان آلي”، خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

روجت سميرة سعيد للأغنية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتبت :" أخيرًا أغنية إنسان آلي.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر المليء بالصخب والصوت العالي والتكنولوجيا الحديثة التي تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها.. قريباً ".

سميرة سعيد

أغنية “إنسان آلى” من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح .

طرحت الديفا سميرة سعيد، أخيرًا أغنية بعنوان "زعلنا من بعض"، وهي من كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمير محروس ومن إخراج نضال هاني.



أحدث أغاني سميرة سعيد يامي

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ سميرة سعيد، من خلال أغنية "يامي"، التي سجلت أكثر من مليون و 400 ألف مشاهدة.

من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور، وتقول كلماتها"ياما قالولي لمي يا رافع لي ضغط دمي فيه زيك مرمي بس أعمل إيه ياما قالولي لمي و أنا أغمض وأغمي اللي ما شالش همي مش باكية عليه يامي ده أنا شفت كثير يامي تصبح على خير يامي كدة مش معقولة كان فخ كبير رضينا بالهم و أتاريه مش راضي بينا هو أنت كنت تطول تكلمني يا إبن اللذين يامي…يامي…يامي… يا ابن اللذين ياما قالولي هدي و أنا أكبر وأعدي مين شال حمل قدي أظن مافيش قلت لنفسي هجي البعد ساعات ينجي كان عندي حاجة أديهالك و بقى ماعنديش يامي أنا شفت كثير يامي تصبح على خير يامي كدة مش معقولة كان فخ كبير".