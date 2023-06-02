أسباب اكتساب النساء الوزن أثناء انقطاع الطمث

انقطاع الطمث هو الوقت الذي يشير إلى نهاية دورتك الشهرية، ويتم تشخيصه بعد مرور 12 شهرًا دون الدورة الشهرية، يمكن أن يحدث انقطاع الطمث في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر.

انقطاع الطمث هو عملية بيولوجية طبيعية لكن الأعراض الجسدية ، مثل الهبات الساخنة والأعراض العاطفية لانقطاع الطمث قد تعطل نومك وتقلل من طاقتك أو تؤثر على صحتك العاطفية، واكتساب الوزن وهناك العديد من العلاجات الفعالة المتاحة ، من تعديلات نمط الحياة إلى العلاج الهرموني.

لماذا تكتسب النساء الوزن أثناء انقطاع الطمث؟

التغيرات الهرمونية

ترجع زيادة الوزن في فترة انقطاع الطمث إلى التغيرات الهرمونية المستمرة في الجسم،وذلك لأنه مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث يعيد الجسم توزيع الدهون من الفخذين إلى البطن، وهذا التحول في توزيع الدهون يزيد من خطر الإصابة بالدهون الحشوية، والتي ترتبط بمشكلات صحية مختلفة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

فقدان كتلة العضلات

مع اقتراب النساء من سن اليأس غالبًا ما يكون هناك فقدان في كتلة العضلات، مما قد يؤدي إلى انخفاض في معدل الأيض الكلي، وهذا الانخفاض في معدل الأيض يعني أن الجسم يحرق سعرات حرارية أقل أثناء الأنشطة اليومية، مما يسهل تراكم الوزن الزائد.

عوامل نمط الحياة

يمكن أيضًا أن تُعزى زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث إلى عوامل نمط الحياة مثل انخفاض النشاط البدني، وخيارات النظام الغذائي السيئة، ومستويات التوتر المرتفعة، بالإضافة إلي أنه أثناء انقطاع الطمث قد تشعر بعض النساء بتغيرات في الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام و إشارات الجوع.