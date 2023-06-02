تفاصيل اختناق 17 شخصا بمصنع بالبحيرة

تعرض 17 شخصا للاصابة بالاختناق ، إثر اندلاع حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغدائية بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

تفاصيل اختناق أكثر من 17 شخص بالبحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل مصنع لفرز العنب بمركز النوبارية بها مواد خام وعبوات غذائية.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحريق.

تفاصيل اختناق أكثر من 50 عاملا وعاملة

وفي واقعة مشابهة ، في المنوفية تعرض أكثر من 50 عاملا وعاملة للإصابة، باختناق في حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم ، وعلى الفور انتقلت قوات أمنية وقوات الحماية المدنية والاسعاف لنقل المصابين.

و قامت قوات الحماية المدنية بالمنوفية بالدفع ب ٤ سيارات إطفاء إلى المدينة ، و٨ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي الكوم التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وبتلقى مدير أمن المنوفية ، إخطار من مأمور قسم شبين الكوم يفيد بحدوث اختناقات في مصنع نيدل كرافت، على الفور تم انتقال قوة أمنية لموقع الحادث بقيادة رئيس مباحث شبين الكوم للفحص والمعاينة ومعرفة أسباب الاختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتنوع الإصابات بين حالات اختناق وأغماءات دون وجود وفيات.

كما تم ندب للمعاينة والتوصل إلى أسباب حدوث الاختناق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.