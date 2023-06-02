تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. فرصة للمخطوبين

شهدت اسعار الذهب تراجعا اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 بنهاية التعاملات، إذ انخفض سعر الذهب الآن عيار 24 بنحو 5 جنيهات، كما انخفض سعر الذهب الآن عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، 5 جنيهات أيضًا.

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب الآن عيار 24

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 بنهاية التعاملات مسجلًا 2703 جنيهًا، وكان بمنتصف تعاملات اليوم 2708 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بنهاية التعاملات 2365 جنيهًا، وكان بمنتصف تعاملات اليوم 2370 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

كما تراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 بنهاية التعاملات مسجلًا 2027 جنيهًا، وكان بمنتصف تعاملات اليوم 2031 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بنهاية التعاملات 18920 جنيها، وكان بمنتصف تعاملات اليوم 18960 جنيها.