روبوت كلب ينضم إلى الشرطة.. فيديو

كشفت الشرطة في ميامي النقاب، عن روبوت جديد يجري التحكم فيه عن بعد يدعى “SPOT”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، ضباطًا يشغلون “SPOT”، والتي قالت الإدارة إنه سيستخدم من قبل فريق الاستجابة الخاصة التابع لها.

وقال أحد الضباط في مقطع الفيديو: "يقوم ضابط شرطة مدرب بتشغيل الروبوت من خلال لوحة شاشة لمس بسيطة توفر عددًا من الإمكانات، بما في ذلك الاتصالات ثنائية الاتجاه، وفتح الأبواب، واستعادة الأشياء، وصعود السلالم، وتقديم ملاحظات مرئية للمشغل".

استخدامات الكلب الآلي

وتابع: “سيتم استخدام الروبوت في جميع حوادث إنقاذ الرهائن والمواضيع المحصنة حيث توجد قيمة في إدخال التكنولوجيا للحصول على معلومات قيمة بدلاً من وضع الضباط في طريق الأذى”.

يشغل ضابط شرطة مدرب الروبوت من خلال لوحة شاشة تعمل باللمس بسيطة، مما يوفر عددًا من الإمكانات بما في ذلك الاتصالات ثنائية الاتجاه.

وصار الكلب الآلي مساعد الضباط في المهم الخطرة، ويمكنه فتح الأبواب، واسترجاع الأشياء، وصعود السلالم، وتقديم ملاحظات بصرية للمشغل.

وسيجري استخدام الروبوت “SPOT” في جميع حوادث إنقاذ الرهائن والموضوعات المحصنة، كما سيستخدم أثناء عمليات البحث والإنقاذ وتحديد المواد والأجهزة الخطرة من أجل منع الضرر الذي يلحق بالمجتمع.

