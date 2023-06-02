إعداد تقرير بالتصور النهائي للتطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج تمهيداً لإطلاقه رسمياً

تعكف لجنة مشتركة من وزارتي الهجرة والاتصالات، على إعداد تقرير بالتصور النهائي للتطبيق الإلكتروني المخصص للتواصل مع المصريين بالخارج، تمهيداً لإطلاقه رسمياً في أقرب وقت.

يأتي ذلك في إطار محاولات تعزيز ترابط المصريين في الخارج بوطنهم الأم، حيث تعكف الحكومة المصرية على إنشاء تطبيق إلكتروني للتواصل معهم في الخارج.

وتتابع السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خطوات إنشاء التطبيق الإلكتروني المخصص للمصريين بالخارج، قائلة: إن التطبيق يأتي في سياق تطوير البنية التكنولوجية، وتفعيل التحول الرقمي داخل وزارة الهجرة على النحو الذي يعزز من جهودها في التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالوطن"، مشيرة إلى أن التطبيق الذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الاتصالات يجمع جميع المزايا والمحفزات والخدمات المخصصة في الخارج، التي أُطلقت بالفعل، وجار التشاور بشأنها مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بتلبية احتياجات المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن التطبيق يهدف لدعم الترابط بين المصري بالخارج ووطنه الأم، كما يمكن الاعتماد عليه بوصفة منصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، لا سيما أنه كان أحد مطالبهم خلال النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات.

وتتضمن المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني عدداً من الأقسام ذات الأولوية للمصريين بالخارج، وسيُخصّص تصميم منفصل لكل قسم ما يسهل استخدامه، وفق بيان الوزارة.

من جانبه، قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات المصري للتنمية الإدارية، إن المصريين في الخارج ثروة قومية وقوة ناعمة لا يستهان بها، مضيفا "تعمل الوزارة والجهات التابعة لها على تطويع التكنولوجيا الحديثة لرعاية مصالحهم، وتقوية الروابط مع الوطن".

وأشار نائب وزير الاتصالات المصري للتنمية الإدارية، إلى إمكانية توفير آليات تتيح للمصريين بالخارج الاستفادة من منصة مصر الرقمية في بعض الخدمات.

وعقدت السفيرة، سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا بمجموعة "النواة" لشركة "المصريين بالخارج للاستثمار" للاتفاق على أطر العمل في المرحلة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والمستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والخبير السابق بصندوق النقد الدولي، والمستشار علاء رجب، المستشار القانوني بالبنك المركزي، وعدد من المسؤولين.