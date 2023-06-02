الملك عبدالله يوجه رسالة لشعبه وأصدقائه بمناسبة زواج ولي العهد.. صور

أعرب الملك عبدالله بن الحسين، عن شكره لشعبه وأصدقائه على حضورهم احتفال زواج ولي العهد من الأميرة رجوة، متمنيا استمرار أفراح بلده.

وغرد الملك عبد الله عبر حسابه على تويتر قائلا: "شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة، والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما".

وشارك ملك الأردن عددًا من الصور لعرس الأمير حسين بن عبدالله على رجوة التي حصلت على لقب أميرة عقب عقد القران.

حفل زفاف ولي عهد الأردن

أقيمت مراسم زفاف مهيب ولي العهد الأردني أمس الخميس حضره عدد كبير من الضيوف المهمين من مختلف الدول، بما في ذلك رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدبلوماسية المرموقة، وأفراد الأسرة المالكة والأصدقاء المقربين.

أقيم حفل الزفاف في قصر زهران، الذي يحظى بمكانة مميزة كقصر ملكي بني في 1957، وكان منزل والدة الراحل الملك الحسين بن طلال الملكة زين الشرف، والتي سكنته حتى توفيت في عام 1994.

ويعد القصر مقراً للمناسبات الهاشمية، نظرا لمكانته الكبيرة في قلوب العائلة المالكة الأردنية، وأقيمت فيه العديد من حفلات الزفاف الملكية، كزفاف والد العريس المقبل وجده الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملك الحسين بن طلال -رحمه الله-.

وتوجه موكب الزفاف والذي برفقة الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، إذ حفل الاستقبال ومأدبة العشاء الملكية بمناسبة الزفاف الملكي.

حفل زفاف ولي عهد الأردن

حفل زفاف ولي عهد الأردن