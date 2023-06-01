القومي للمرأة يهنئ الدكتورة رانيا يحيى بجائزة الدولة للتفوق في الفنون

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس لحصولها على جائزة الدولة للتفوق في الفنون، والتي منحها لها المجلس الأعلى للثقافة في إجتماعه ال٦٩.

كما يتوجه المجلس بالتهنئة إلى السيدات الحاصلات على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لعام ٢٠٢٣.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه الجوائز المستحقة لسيدات متميزات صاحبات انجازات واسهامات عظيمة في مختلف المجالات، مؤكدة ان هذه التكريمات هى نتاج لجهد كبير وعمل شاق لسنوات طويلة عملن فيها بإخلاص وتفاني ونجحن في اثبات ذاتهن والوصول إلى لحظة التكريم متمنية لهن المزيد من التقدم والنجاح.

يذكر أن الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، وعضو بالمجلس الأعلى للثقافة، عازفة لآله " الفلوت" بدار الأوبرا المصرية ولها العديد من الإسهامات الثقافية والكتابات النقدية الموسيقية فى العديد من الصحف والمجلات.