القومي للمرأة ينظم دورة إعداد مدربين ضمن برنامج الإرشاد الأسري

ينفذ المجلس القومي للمرأة دوره اعداد مدربين ضمن برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال و تستمر الدورة خلال الفترة من 27 مايو حتي 3 يونيو 2023.

معسكرات التنشئة

يستهدف التدريب 110 متدرب ومتدربة من المحافظات المختلفة بهدف تأهيلهم للمشاركة بالحملات التوعوية والانشطة المختلفة مثال الندوات ومعسكرات التنشئة المتوازنة ودورات المقبلين علي الزواج ، وذلك من خلال تطوير قدراتهم في عدد من الموضوعات مثل مشورة ما قبل الزواج ؛التغذية والرضاعة الطبيعة؛ النمو والتطور والدمج والإعاقة ؛للتربية الإيجابية والذكاءات المتعددة.

الارشاد الاسري

جدير بالذكر ان التدريب الحالي يعد التعاون الثالث بين المجلس و الجمعيه في إعداد شبكة من المدربين والمتدربات التابعين لبرنامج الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه الذي نجح للوصول الي عدد ١٤٥ الف اسرة خلال مرحلتة الأولي والثانية في إطار المحور التوعوي والثقافي من المشروع القومي للأسرة المصرية.