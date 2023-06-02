إصابة 4 أشخاص في إنقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الإقليمي بلبيس أمام جامع صفوان بالشرقية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الإقليمي بلبيس أمام جامع صفوان، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.