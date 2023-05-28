نجاحات سام مرسي مع إبسويتش تاون تقوده للعودة إلى منتخب مصر

ظهر لاعب خط الوسط المصري سام مرسي من جديد في قائمة المحترفين المبدئية التي أعلنها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استعدادًا لمعسكر يونيو.

ويعد سام مرسي واحد من 7 لاعبين في قائمة المحترفين المبدئية لمنتخب مصر والتي ضمت أيضا محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حمدي وأحمد حجازي وعمر مرموش ومصطفى محمد بينما تم استبعاد الرباعي محمد النني وطارق حامد وأحمد حسن كوكا وإمام عاشور بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يعود منتخب مصر إلى المباريات الرسمية بمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وكانت قائمة المحترفين المبدئية لمنتخب مصر في شهر مارس الماضي قد شهدت تواجد سام مرسي قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية بقرار فني من البرتغالي روي فيتوريا.

وحصل سام مرسي على فرصة الظهور من جديد في قائمة المحترفين المبدئية بعد تألقه مع فريقه الحالي إبسويتش تاون الإنجليزي والذي حقق معه نجاحات خلال الفترة الأخيرة.

نجاحات ومشوار سام مرسي مع إبسويتش تاون

وكان سام مرسي من سببًا رئيسيًا في عودة فريق إبسويتش تاون إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب” بعدما ساهم في حصول الفريق على المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية برصيد 98 نقطة.

ويعد سام مرسي أحد أهم لاعبي فريق إبسويتش تاون الإنجليزي إذ شارك معهم في 44 مباراة من أصل 46 مباراة لعبها الفريق في الموسم المنقضي من دوري الدرجة الثانية.

ولم يظهر سام مرسي في مباراتين فقط مع فريق إبسويتش تاون هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية حيث غاب عن مباراة الجولة 13 بسبب تراكم البطاقات الصفراء ومباراة الجولة 46 والأخيرة من المسابقة لحصوله على راحة.

وظهر سام مرسي بالتشكيلة الأساسية لفريق إبسويتش تاون في 44 مباراة حمل خلالها شارة القيادة.

وحقق سام مرسي معدل جيد للغاية من المساهمات التهديفية باعتباره لاعب خط وسط دفاعي أو مساند إذ تمكن من المساهمة في 10 أهداف بتسجيله 4 أهداف وصناعته 6 آخرين.

وغاب فريق إبيويتش تاون عن دوري تشامبيونشيب لمدة 4 سنوات قبل أن يتمكن من الصعود مجددا عقب فوزه على إكستر سيتي بسداسية نظيفة في شهر أبريل الماضي بقيادة سام مرسي وهي المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 45 من موسم 2022-2023 لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.