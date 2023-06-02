تعرف على الحاﻻت التي يجب على المشترك تبليغ شركة توزيع الكهرباء بها

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، الحالات التى يجب على المشترك فيها تبليغ شركة الكهرباء عليها.

وذلك بهدف توعية المستهلك بكل القواعد المنظمة لحقوق وواجبات المشترك، و يوضح مرفق الكهرباء الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عليها وهى كالآتي:



1-حدوث عطل أو ماس في العداد.



2-زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.



3-فى حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجارى أو العكس.



و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:



1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.



2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org



3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.



4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]



5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).