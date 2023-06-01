مصدر يكشف تفاصيل برنامج حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني (خاص)

تحتفل المملكة الهاشمية (الأردن) الآن بحفل الزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه الآنسة رجوة آل سيف، وتتوجه الأنظار العربية والغربية نحو العاصمة الأردنية لتتابع زفاف.

حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

تفاصيل حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع مصادر مقربة من القصر الملكي الأردني، وكشفت عن تفاصيل حفل الزفاف الأسطوري، وقال المصدر أن حفل القرآن يعقد الآن في قصر زهران العامر وهناك 150 ضيفًا من الأفراد العائلة المالكة، وأصدقاء وأشقاء مدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد مقربين من عائلة الآنسة رجوة.

كما كشف المصدر أن الإمام أحمد الخلايلة هو من سيشرف على مراسم عقد القران، وهو نفس الإمام الذي سبق وأشرف على عقد قران الأميرة إيمان خلال هذا العام الجاري.

وعن لقب الأميرة، فقد قال المصدر إن المملكة ستمنح الآنسة رجوة خالد آل سيف لقب أميرة فور توقيعها عقد القران وإتمام مراسم الزفاف

حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

مراسم حفل زفاف الأمير الحسين

حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه الآنسة رجوة آل سيف، يحظى بإهتمام كبير من قبل العالم أجمع، سيحضر مراسم عقد القران المنوي لا يقل عن 1700 شخصية عربية وعالمية من بينهم رؤساء دول وشخصيات بارزة جدا، والذي سيقام بين قصري زهران والحسينية بالعاصمة عمّان ما.

وبدأ الحفل الآن بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، باستقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقية القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وينضم كل من الملك والملكة وولي العهد إلى الضيوف في شرفة حديقة قصر زهران، حيث سيعقد القران.

ومن أبرز المدعوين إلى الحفل، ملك هولندا الملك ويليم الكساندر وزوجته الملكة ماكسيما بالإضافة إلى ولية العهد الأميرة كاترينا أماليا، من السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال، ولي عهد النرويج الأمير هاكون، ملك ماليزيا الملك سلطان عبدالله أحمد شاه وزوجته الملكة عزيزة، ولي عهد الدنمارك الأمير فريردريك وزوجته الأميرة ماري، ومن مصر السيدة الأولى إنتصار السيسي وابنته آية، جيل بايدن وابنته جو بادين.