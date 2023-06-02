مصرع طفلين غرقا بحمام سباحة فى قرية سياحية جنوب الغردقة

لقى طفلان اليوم مصرعهما غرقا بحمام سباحة بإحدى القرى السياحية فى مدينة الغردقة.

وشهدت منطقة مكادى جنوب مدينة الغردقة مأساة مروعة، إذ لقيت رضوى عبد الله السيد البصال "8 سنوات"، وشقيقها محمد "6 سنوات" مصرعهما غرقًا داخل حمام السباحة التابع لإحدى القرى السياحية

ووفقًا للتحقيقات الأولية تبين أن الحادث وقع أثناء قضاء الطفلين إجازتهما في القرية السياحية، وتم اكتشاف جثتيهما في حمام السباحة وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تشخيص سبب الوفاة على أنه اسفكسيا الغرق.

وأثارت هذه الحادثة الفاجعة حزنًا عميقًا في قلوب الأسرة المكلومة والمجتمع المحلي بمدينة الغردقة

وعبر والد الطفلين عن حزنه وألمه العميق بقوله "في الجنة يا حبايبي" في إشارة إلى رحيلهما المبكر.

وقررت النيابة العامة التحقيق في الحادث وسماع أقوال الشهود ووالد الطفلين

ومن المقرر تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الحادث للحصول على مزيد من المعلومات والأدلة.