بيراميدز وفيوتشر.. موعد المباراة والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره فيوتشر في صراع حسم المركز الثاني، والتي تجمع الطرفين ضمن مواجهات الجولة الثلاثون من عمر مواجهات الدوري المصري الممتاز عن الموسم الحالي 2022-2023.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، جمعها من تحقيق الفوز في 17 لقاء والتعادل في 7 مباريات وخسارة 4 لقاءات بعد مرور 28 جولة من موسم الفريق السماوي.

على الجانب الأخر يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث بسلم الترتيب وفي رصيده 54 نقطة، حصدها من تحقيق 14 انتصار وتعادل في 12 لقاء، وخسارة مباراتين بعد خوضهم 28 لقاء هذا الموسم.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر والقنوات الناقلة

ومن المقرر ان تقام مباراة مساء اليوم الجمعه الموافق 2 من شهر يونيو الجاري 2023، وذلك على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل مباشرة من خلال مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

من هو طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن اسناد مهمة تحكيم مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم الجمعه لطاقم مكون من طارق مجدي حكما للساحة ويعاونه كلا من يوسف البساطي وأسامة السيد.

وتم تحديد الحكم الرابع ليكون السيد منير، ويتواجد في تقنية الفار كل من سيد شعبان وشريف عبد الله.