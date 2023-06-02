بيتسو موسيماني ينتقد لاعبي الأهلي السعودي

انتقد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، أداء ومستوى لاعبي الفريق، حينما تولى المهمة الفنية للراقي.

تمكن موسيماني من التأهل وتحقيق العودة لدوري المحترفين السعودي بعد موسم واحد فقط قضاه الفريق الجداوي في دوري يلو، لينال إشادة الجميع رغم المستوى الضعيف للاعبين وقلة البدائل المتوفرة للمدرب.

موسيماني ينتقد لاعبي أهلي جدة:

وقال موسيماني: "عندما أتيت للأهلي كان اللاعبين غير قادرين على الركض، وخلال فترة التوقف لكأس العالم نجحنا في تدارك تلك الأزمة، واستعادة بعض المستوى لديهم، والذي سهم في النهاية في العودة لدوري المحترفين.

وتابع موسيماني أنه في البداية شاهد مباريات للفريق ورأى بعض اللاعبين لا يمكنهم الجري وفترة التوقف كأس العالم ساعدتنا في تجهيز الفريق، إذ تم وضع برامج تدريبيه شاقة على اللاعبين، وقام باستكمال ذلك في شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الفريق كان يمتلك عددًا من اللاعبين أصحاب المستوى الفني والبدني الضعيف، لكننا عملنا بجهد كبير و"كنا نحاول جعل الماء عصيرًا".

موسيماني: “وليد معاذ استنجد بي لإنقاذ الأهلي”

وأشار موسيماني أنه قبل الوصول للسعودية تحدث معه الرئيس وليد معاذ عبر الهاتف، وقال له: "أرجوك أن تأتي لتدريب الفريق رأيت عملك مع الأهلي المصري وإنك ستعود بنا للدوري".

وتابع المدرب الجنوب أفريقي: "عندما أتيت للأهلي وجدت بيئة جيدة للعب والتأهيل، وقبل مجيئي للفريق كنت ألعب في كأس العالم للأندية مع الأهلي المصري لكن بنفس الوقت أريد تجربة التدريب في آسيا".

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