موسيماني يحسم موقفه من البقاء مع الاهلي السعودي

حسم المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني موقفه من تجديد عقده مع الراقي لموسم إضافي، ليقود الجداوي في دوري المحترفين السعودي بالموسم 2023-2024.

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تمكن موسيماني من قيادة النادي الاهلي السعودي للعودة من جديد لدوري المحترفين السعوي، بعد موسم واحد فقط قضاه في دوري الدرجة الاولى السعودي "دوري يلو".

موقف موسيماني من البقاء مع الأهلي

يوافق موسيماني على البقاء مع النادي الاهلي في الموسم المقبل، وهو مستعد الان لتجديد التعاقد بشكل رسمي، لكن يتبقى امر واحد فقط وهو إعلان إدارة الفريق السعودي بقيادة وليد معاذ الامر بشكل رسمي.

وقال موسيماني : "توصلت مع ادارة الاهلي بخصوص تفعيل بند التجديد من عدم لأعرف إذا كنت سأقود الفريق في الموسم المقبل أم ماذا، ولم اتلقى اي رد حتى الآن".

وتابع موسيماني تصريحاته: " بأن عقده مع الراقي يتجدد تلقائيًا اذا عاد الاهلي لدوري المحترفين خلال موسم واحد وهو ما حدث بالفعل، لكن لم يتمنم الحسم الرسمي في الموقف حتى الآن.

موسيماني: لم اطلب التعاقد مع امارال

وفي سياق أخر، قال موسيماني أن إدارة الفريق برئاسة وليد معاذ أبرمت الكثير من الصفقات قبل مجيئي للفريق، ولم أطلب التعاقد مع ماركو أمارال كما يقول البعض، وبالرغم من وجود بعض العناصر ضعيفة المستوى الفتي والبدني داخل الراقي لكن كان هناك أيضًا بعض اللاعبين أصحاب المستوى الفني الجيد.

أكد موسيماني أن رياض بودبوز كان أحد أبرز عناصر الفريق في الموسم المقبل، وكان له دور كبير في عودة الجداوي لدوري المحترفين خلال موسم واحد فقط في دوري يلو.

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