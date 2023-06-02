الجمعة 02 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موسيماني: "لم أطلب التعاقد مع امارال.. بودبوز صفقة ممتازة"

رياض بودبوز لاعب
رياض بودبوز لاعب الاهلي السعودي

 تحدث المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي السعودي عن موسمه الأول مع الفريق الجداوي، ومسيرة العودة لدوري المحترفين سريعًا بعد موسم واحد فقط قضاه في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".

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 تصريحات موسيماني عن موسمه الأول مع أهلى جدة:

 وقال المدير الفني للأهلي السعودي: "عقدنا اجتماعًا جيدًا مع إدارة النادي حول الفريق، وبكل صراحة كان الدور الأول من الدوري استنفذنا منه بنسبة 85% من اللاعبين المحليين، أم عن اللاعبين المحترفين فأحدهم كان مصابًا والآخر كان غير جاهز".

 وتابع موسيماني: "جميع التعاقدات التي أبرمها الفريق في الانتقالات الشتوية كانت من نائب الرئيس الجاسم، وأن جميع الصفقات الشتوية آتو ونحن في المركز الأول، لم يغيروا الشىء الكثير".

 أكد بيتسو موسيماني أنه لم يطلب التعاقد مع المهاجم ماركاو آمارال لدعم صفوف الفريق كما قيل، جميع التعاقدات كانت من نائب الرئيس الجاسم، وهذا لا يعني أني أرفض التعاقدات التي لم أطلبها، فهل تطلب مني التخلي على الفريق.

 وشدد موسيماني أن الرقم 1 في النادي هو الرئيس وليد معاذ ورقم 2 هو نائب الرئيس تيسير الجاسم، ثم آتي أنا في الرقم 3 المدير الفني.

 تصريحات موسيماني عن رياض بودبوز:

 قال موسيماني أن رياض بودبوز لاعب رائع و ساهم بالكثير معنا، بالبداية كان على دكة البدلاء وأخبرته أرني إن كنت لاعب جيدًا، وبالفعل أراني كيف هو جيدًا".

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 وقال موسيماني أنه كان عليه أن يشرح بالتفصيل بإن على اللاعبين والجهاز الفني أن نفعل ذلك وندافع بشكلٍ ذلك والتحرك بشكلٍ ذلك، وأنا لدى أفضل اللاعبين وذو جودة عالية وهم يعلمون بذلك، هذا هو السر.

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