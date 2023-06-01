طقس السعودية اليوم.. تحذيرات لهذه الأماكن

طقس السعودية اليوم .. أعلن المركز الوطني للأرصاد، في تقرير اليوم الخميس حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

مكة المكرمة

وكشف التقرير أن ذلك يكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

الرياض

وأضاف أن هناك فرص لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة.

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن

42 درجة بمكة المكرمة

39 درجة بالمدينة المنورة

38 درجة بالرياض

37 درجة بجدة

40 درجة بالدمام

24 درجة في أبها.

سكان المملكة السعودية

وفي سياق آخر السعودِية تعد أكبر دول الشرق الأوسط مساحة، وتقع تحديدًا في الجنوب الغربي من قارة آسيا وتشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها حوالي مليوني كيلومتر مربع، ويبحث رواد مواقع التواصل وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل عن عدد سكان المملكة السعودية.

يحدها من الشمال جمهورية العراق والأردن وتحدها دولة الكويت من الشمال الشرقي، ومن الشرق تحدها كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مملكة البحرين التي ترتبط بالسعودية من خلال جسر الملك فهد الواقع على مياه الخليج العربي، ومن الجنوب تحدها اليمن، وسلطنة عُمان من الجنوب الشرقي، كما يحدها البحر الأحمر من جهة الغرب.

عدد سكان المملكة العربية السعودية

فيما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ 32.175.224 نسمة، وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022م التي نشرتها الهيئة على موقع التعداد، وأفادت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%.

وأوضحت أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%، ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة.