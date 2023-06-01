عاجل
محمد موسي رئيساً لمصر للطيران للخطوط الجوية
الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

طقس السعودية اليوم.. تحذيرات لهذه الأماكن

هطول أمطار في السعودية
هطول أمطار في السعودية

طقس السعودية اليوم .. أعلن المركز الوطني للأرصاد، في تقرير اليوم الخميس حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

txt

السعودية.. التفاصيل الكاملة للاستعلام عن راتب التقاعد

txt

السعودية وإيطاليا تؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

مكة المكرمة

وكشف التقرير أن ذلك يكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

الرياض

وأضاف أن هناك فرص لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة.

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن

 42 درجة بمكة المكرمة

39 درجة بالمدينة المنورة

38 درجة بالرياض

37 درجة بجدة

40 درجة بالدمام

24 درجة في أبها.

سكان المملكة السعودية

وفي سياق آخر السعودِية تعد أكبر دول الشرق الأوسط مساحة، وتقع تحديدًا في الجنوب الغربي من قارة آسيا وتشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها حوالي مليوني كيلومتر مربع، ويبحث رواد مواقع التواصل وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل عن عدد سكان المملكة السعودية.

يحدها من الشمال جمهورية العراق والأردن وتحدها دولة الكويت من الشمال الشرقي، ومن الشرق تحدها كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مملكة البحرين التي ترتبط بالسعودية من خلال جسر الملك فهد الواقع على مياه الخليج العربي، ومن الجنوب تحدها اليمن، وسلطنة عُمان من الجنوب الشرقي، كما يحدها البحر الأحمر من جهة الغرب.

عدد سكان المملكة العربية السعودية

فيما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ 32.175.224 نسمة، وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022م التي نشرتها الهيئة على موقع التعداد، وأفادت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%.

وأوضحت أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%، ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة.

مواد متعلقة

جثمان امرأة لم يتحلل رغم مرور 4 سنوات على وفاتها|شاهد

تأثير الذكاء الاصطناعي على البشر (شاهد)

إيطاليا.. رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة السعودية

تعداد سكان السعودية يبلغ 32.2 مليون نسمة.. والذكور 19.7 مليون

"الحج السعودية " تدشن "مبادرة جسور" لتيسير التواصل مع مختلف دول العالم

المسحل يكشف المرشحين لتدريب السعودية وتعليقه على أنباء انتقال ميسي للهلال
الجريدة الورقية