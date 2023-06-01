هل تسمح لإيلون ماسك بزرع جهاز في دماغك؟

تلقت Neuralink من إيلون ماسك Elon Musk موافقة الأسبوع الماضي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء تجارب إكلينيكية بشرية، والتي وصفها مسؤول سابق في إدارة الغذاء والدواء بأنها "صفقة كبيرة حقًا". أنا لا أعارض، لكني أشك في أن هذه التكنولوجيا "ستغير كل شيء". ليس لكل تقدم تكنولوجي عميق آثار اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.

باستخدام جهاز Neuralink، يقوم الروبوت جراحياً بإدخال جهاز في الدماغ يمكنه بعد ذلك فك شفرة بعض أنشطة الدماغ وتوصيل إشارات الدماغ بأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى. يمكن لأي شخص مشلول من الرقبة إلى أسفل، على سبيل المثال، استخدام الواجهة للتلاعب ببيئته المادية، وكذلك للكتابة والتواصل.

سيكون هذا بالفعل اختراقًا - للأشخاص الذين يعانون من الشلل أو إصابات الدماغ الرضحية. بالنسبة للآخرين ، لست متأكدًا. لأغراض الجدل ، نظرًا لوجود العديد من الشركات العاملة في هذا المجال ، افترض أن هذه التكنولوجيا تعمل كما هو معلن عنها. من بالضبط سيرغب في استخدامه؟

أحد المخاوف هو أن الاتصالات بين الدماغ والآلة ستكون باهظة الثمن ، وأن الأثرياء فقط هم من يستطيعون تحمل تكاليفها. هؤلاء الناس سوف يصبحون طبقة جديدة من "المفكرين الخارقين" ، يتغاضون عنا بأفكارهم المتفوقة.

لا أعتقد أن هذا السيناريو محتمل. إذا عُرض عليّ 100 مليون دولار مقابل اتصال دائم بين الدماغ والحاسوب ، فلن أقبل ذلك ، ولو فقط بسبب الخوف من الآثار الجانبية والضرر العصبي المحتمل. وأود أن أعرف على وجه اليقين أن رابطة التحكم تنتقل مني إلى الكمبيوتر ، وليس العكس.

إلى جانب ذلك ، هناك طرق أخرى لزيادة ذكائي باستخدام أجهزة الكمبيوتر ، وأبرزها ابتكارات الذكاء الاصطناعي الحديثة. صحيح أنني أستطيع التفكير بشكل أسرع مما يمكنني التحدث أو الكتابة ، لكن - أنا لست مستعجلًا كثيرًا. أفضل تعلم كيفية الكتابة على هاتفي بأسرع ما يفعله المراهق.

تتمثل الرؤية ذات الصلة للواجهة المباشرة بين الدماغ والكمبيوتر في أن أجهزة الكمبيوتر ستكون قادرة على ضخ المعرفة المفيدة بسرعة في أدمغتنا. تخيل الذهاب إلى الفراش وتشغيل جهاز عقلك والاستيقاظ وأنت تعرف اللغة الصينية. تبدو مذهلة - ولكن إذا كان ذلك ممكنًا ، فستكون كذلك كل أنواع السيناريوهات الأخرى ، وليست كلها حميدة ، حيث يمكن للكمبيوتر تغيير أو التحكم في أدمغتنا.

أرى أيضًا هذا السيناريو على أنه بعيد - على عكس استخدام عقلك لمعالجة الأشياء ، يبدو أنه خيال علمي حقيقي. تقرأ التقنيات الحالية إشارات الدماغ ولكنها لا تتحكم فيها.

هناك رؤية أخرى لهذه التكنولوجيا وهي أن مالكي أجهزة الكمبيوتر سيرغبون في "تأجير" قوى العقول البشرية ، وهو ما يشبه إلى حد كبير الطريقة التي تؤجر بها الشركات مساحات في السحابة اليوم. البرامج غير جيدة في بعض المهارات ، مثل التعرف على الكلام أو الصور غير المقبولة. في هذا السيناريو ، تأتي العقول المتصلة إلى حد كبير من العمال ذوي الأجور المنخفضة ، تمامًا كما استخدمت شركات وسائل التواصل الاجتماعي و OpenAI العمالة منخفضة الأجر في كينيا لتقييم جودة الإنتاج أو للمساعدة في اتخاذ قرارات بشأن المحتوى.

قد تكون هذه الاستثمارات جيدة لرفع أجور هؤلاء الناس. ومع ذلك ، قد يعترض العديد من المراقبين على أنه سيتم إنشاء تمييز طبقي جديد وأكثر غدرًا - بين أولئك الذين يتعين عليهم الاتصال بالآلات لكسب لقمة العيش ، وأولئك الذين لا يفعلون ذلك.

هل يمكن أن تكون هناك سيناريوهات يرغب فيها العمال ذوو الأجور الأعلى في أن يتم توصيلهم بالآلة؟ ألن يكون من المفيد للجاسوس أو مفاوض الشركة تلقي معلومات حاسوبية في الوقت الفعلي أثناء اتخاذ القرارات؟ هل تسمح الرياضات الاحترافية بمثل هذه الواجهات بين الدماغ والحاسوب؟ قد تكون مفيدة في إخبار لاعب البيسبول متى يتأرجح ومتى لا يفعل.

كلما فكرت أكثر في هذه الخيارات ، أصبحت أكثر تشككًا في الاستخدامات واسعة النطاق لواجهة الدماغ والحاسوب لغير المعاقين. يتقدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة مذهلة ، ولا يتطلب أي تدخل في أجسادنا ، ناهيك عن أدمغتنا. هناك دائمًا سدادات أذن وبعض الإصدارات المستقبلية من Google Glass.

يبدو أن الميزة الرئيسية للواجهة المباشرة بين الدماغ والكمبيوتر هي السرعة. لكن السرعة القصوى مهمة فقط في فئة محدودة من الظروف ، والعديد منها مسابقات ومساعي محصلتها صفر ، مثل الرياضة والألعاب.

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بالطبع ، قد تثبت لي شركات مثل Neuralink أنني مخطئ. لكن في الوقت الحالي ، أحتفظ برهاناتي على الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة ، والتي تبتعد عني على بعد بضع بوصات بينما أكتب هذا.