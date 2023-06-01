زوجة حسن شاكوش تطالبه نفقة باهظة.. "مالتي مليونير"

أقامت ريم طارق زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش، دعوى نفقة تطالبه بدفع 2 مليون جنيه، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بينهما، وطردها من مسكن الزوجية.

دعوى نفقة ضد شاكوش

ودفعت المستشارة هايدي فضالي دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش، في الصحيفة المقدمة، لمحكمة الأسرة بأكتوبر، بأن حسن شاكوش لم ينفق على الزوجة من تاريخ طردها من منزل الزوجية في 1 مايو 2023 لخلافات زوجية.

وأوضحت فضالي، أن ريم مقيمة في منزل أسرتها وتركها حسن، دون الإنفاق عليها دون مبرر شرعي أو قانوني ضاربا بالقانون والشرع والعادات والتقاليد عرض الحائط رغم قدرته على الإنفاق عليها.

وقالت، إن حسن شاكوش يعمل مغني ومطرب مهرجانات ويمتلك حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، تويتر، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام ويمتلك مئات الملاين من المتابعين على تلك المنصات، مؤكدة أن محتواه الذي يقدمه تصل نسبة مشاهداته مليار المشاهدات وهذا رقم فعلي وليس مبالغ فيه.

وتابعت المستشارة هايدي، في الدعوى المقدمة لمحكمة الأسرة، أن مغني المهرجانات حسن شاكوش في الساعة الواحدة يتخطى ملايين الجنيهات، وذلك نظرا لنسبة مشاهداته التي ذكرتها كما أنه عضوا بنقابة المهن الموسيقية وله ودائع وأرصدة بالبنوك وأصول ثابتة تتجاوز مئات الملايين وبعض المشاريع (مطاعم وكافيها) وأيضا منزل الزوجية فيلا 12 بكمبوند ليك دريم الكائن بجوار مول مصر باهظة الثمن.

دخل شاكوش

وذكرت، شاكوش لديه حسابات في جميع البنوك، بجانب السيولة المادية التي يمتلكها بخزنته الخاصة بالمنزل من الحفلات اليومية التي يقيمها في الملاهي الليلية والكافيهات غير الحفلات التي يحييها داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى مشاهدات اليوتيوب التي تدر عليه أرباحا يومية وشهرية وسنوية كما ذكرنا وبذلك فهو لا يقل دخله الشهري عن ثلاثون مليون جنيها إن لم يكن يزيد.

وأشارت دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش، إلى أن موكلتها كانت في أمس الحاجة إلى نفقة تكفل لها الحياة الكريمة بجمع صورها، طالبته مرارا وتكرارا بكافة الطرق والوسائل الودية بالإنفاق عليها إلا أنه لم يمتثل إلى ذلك بغير حق.

وطلبت هايدي فضالي، نفقة زوجية تكفل لها الحد الأدنى من المعيشة التي لا تقل عن 2 مليون جنيه من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها حتى إقامة الدعوى أو النفقة العادلة.