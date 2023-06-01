حملات مكثفة لإزالة التعديات بالمشروع الأمريكي وطريق ورش العمرة بحلوان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الحملات التي يقوم بها حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، رئيس الحي، وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، استجابة لشكاوى المواطنين، والتي وردت بلقاء المواطنين، وأقامته بمقر المنطقة الجنوبية الأسبوع الماضي من خلال متابعة التوصيات كافة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع والمساهمة في تحقيق الانضباط بالطريق.

وأسفرت الحملات التي تم شنها على منطقة المشروع الأمريكي بحلوان رفع استاندات وحواجز وتند مخالفة تشغل حرم الطريق بمجاورة ٢، وذلك ضمن خطة المرور على كامل حي حلوان لإزالة الإشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة إلى جانب متابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع.

وحرصًا على تطبيق القانون والتصدى لأشكال التعديات ومخالفات البناء، قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع أبو بكر الصديق أمام مستشفى الحميات بحلوان، وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستمرارًا للجهود المضنية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ لرفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها من خلال الأعمال الجارية في تطوير شارع ورش العمرة بحلوان لتقديم خدمة أفضل للمواطنين طبقًا للمواصفات القياسية وتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة مع استمرار رفع كفاءة الطرق المتواجدة بنطاق الحي لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة وحصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط التنموية والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة والعمل على تلبية طموحات المواطنين.

ويأتي هذا في إطار متابعة شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة والفورية للطلبات والاقتراحات كافة، إذ وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، رؤساء الأحياء بتمشيط الشوارع من أى إشغالات أو تعديات على الطريق العام وأرصفة المشاه والجزر الوسطى من قبل المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات والباعة الجائلين، وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين وإعادة المظهر الحضاري لشوارع المنطقة طبقًا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.