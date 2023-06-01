بين السطور

الخميس 01/يونيو/2023 - 09:08 م 6/1/2023 9:08:52 PM

يرى الكثيرون مثلى أن الفن أصبح الآن على وشك الانهيار؟.. بعدما أصابه من وهن وتردٍ، حتى أصبحت الحالة الفنية يرثى لها لما أصاب بعض الفنانين من ضعف وفشل فى أدائهم الفنى وعندما فشلوا بالنهوض بالفن أو إعادته لسيرته الأولى وانحرف بعضهم بمنظارهم لشد انتباه الجمهور، فمنهم من ارتدى عقد لولى فى رقبته وقميص شيفون، الجمهور تفاجأ بخروجه بهذه الهيئة وقام بنشرها على إحدى منصات التواصل الاجتماعى، كما أحيا مطرب حفلاً خارج مصر بشكل لا يليق، وهؤلاء المطربون لا يمثلون إلا أنفسهم الآن بهندامهم الشاذ عن لبس الرجال، وظهر بفردة حلق وبلوزة حريمى شبك مخرمة، ويعلن أن سعر الفيست 1680 دولاراً، أى ما يعادل 52 ألف جنيه، أما عن سعر القميص فيبلغ ثمنه 750 دولاراً، أى ما يعادل 23 ألف جنيه، مما عرضه لموجة انتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بمجرد نشر الصور الأولى للحفلة التى شارك فيها بعد إطلالة وصفها الجمهور بالنسائية.

فهل من وقفة شديدة للنقابة والتى تمخض أحد مسئوليها بأن قال فى تصريحات صحفية إن أمر نجوم الشيفون والحلق سوف يعرض على مجلس النقابة، ولست أدرى ما المانع أن يعقد اجتماع طارئ وتتخذ إجراءات أبسطها التنبيه واللوم، مروراً بوقف من يفعل ذلك عن مشاركته فى الحفلات لعدة مرات وأعلاها الإحالة للنيابة لارتدائهم ملابس غير مطابقة للمواصفات وإفساد الذوق العام والعمل على تحريض الصبية والشباب على ارتداء ملابس تخدش الحياء العام، مثلما كانت تفعل شرطة الآداب من شن حملات على بعض حفلات الملاهى وبعض الأوتيلات وغيرها، لقد بات جلياً تعمد بعضهم الظهور والتشبه بالنساء. أقول لهؤلاء لا تهدروا ماء وجهكم أو قيمة الفن المصرى بأفعالكم وقيمة مصرنا الغالية.

.. وللحديث بقية.