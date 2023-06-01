تعيين خبيرة سعودية مديرا تنفيذياً مناوباً لمجموعة البنك الأفريقى لأول مرة

أعلنت السعودية اليوم تعيين شيماء طارق رقبان مدير تنفيذي مناوب لدى مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وصندوق التنمية الأفريقى لتصبح رقبان بذلك أول امرأة سعودية تتقلد هذا المنصب الدولي .



وتعدّ رقبان خبيرة مالية ومحاسبة بخبرة تتجاوز 9 سنوات في مجال تمويل البنية التحتية الأساسية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والشؤون الدولية، كما عملت، خلال في وزارة المالية، على قيادة الجهود المتعلقة بالعديد من المنتديات الدولية والأنشطة المالية العالمية الناشئة الجديدة، إضافة إلى ذلك تقلدت رقبان منصب رئيس إدارة المؤسسات المالية الدولية في الوزارة منذ أغسطس 2021م، وتولت منصب مستشار سياسات أول لفريق العمل الخاصة بالبنية التحتية لمجموعة العشرين في المسار المالي تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ، إذ عملت مع نُظرائها في المجموعة، وبنوك التنمية متعدِّدة الأطراف والمؤسسات الدولية، لوضع توصيَّات السياسات والأولويات.



يشار إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يعد مؤسسة تمويلية تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويهدف إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشية في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المأمول أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.