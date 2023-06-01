مشوار أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي بعد ارتباطه بالعودة للزمالك

ارتبط النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي بالعودة إلى فريقه السابق الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية عقب نهاية موسم 2022-2023 من الدوري الإماراتي.

وتوج فريق شباب أهلي دبي بالدوري الإماراتي لموسم 2022-2023 للمرة الثامنة في تاريخه بعدما احتل المركز الأول برصيد 57 نقطة بينما أنهى الجزيرة موسمه في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

وترددت شائعات خلال الساعات الأخيرة الماضية عن رغبة الجناح المغربي أشرف بن شرقي في فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي والعودة إلى الزمالك هذا الصيف.

وكان الجزيرة الإماراتي قد نجح في تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما رفض تجديد عقده مع الزمالك الذي انتهى في الصيف الماضي.

وخاض الجناح أشرف بن شرقي 109 مباراة مع الزمالك بمختلف المسابقات، وساهم خلالها في 69 هدفًا بتسجيله 41 هدفًا وصناعته 28 آخرين في إجمالي موسمين.

وتعتبر تجربة الزمالك هي التجربة الأنجح في مسيرة الجناح المغربي أشرف بن شرقي حيث حصد العديد من البطولات مع الفارس الأبيض بواقع 6 بطولات بعدما فاز بالدوري المصري وكأس مصر مرتين والسوبر الأفريقي والمصري مرة واحدة.

وتعد تجربة النجم المغربي أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي هي الثانية له في الدوريات الخليجية بعدما سبق له اللعب ضمن صفوف الهلال السعودي.

أبرز أرقام أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإمارتي في موسم 2022-2023

ويمتلك أشرف بن شرقي إجمالي 33 مباراة بمختلف المسابقات مع الجزيرة منذ انتقاله للفريق الإماراتي في الصيف الماضي، لكنه لم يساهم سوى في 10 أهداف فقط.

ولم يسجل الجناح المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق سوى 9 أهداف بينما صنع هدفًا واحدًا خلال مشاركته في 33 مباراة بواقع 2546 دقيقة مع الجزيرة الإماراتي بمختلف المسابقات.

ولعب أشرف بن شرقي 33 مباراة مع الجزيرة الإماراتي منها 24 مباراة في موسم 2022-2023 من الدوري الإماراتي، وقد ساهم في 6 أهداف بدوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بتسجيله 5 أهداف وصناعته هدفًا واحدًا.